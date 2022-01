Gavillucci: “Calvarese alla Roma? Nasce da una mia idea! Vi svelo quello che propongo a club come Napoli e Juve” (Di lunedì 31 gennaio 2022) A Radio Punto Nuovo, nel corso del programma “Punto Nuovo Sport Show”, è intervenuto Claudio Gavillucci, ex arbitro della Serie A, ora in Inghilterra. Ha parlato dell’assunzione di Calvarese alla Roma e dell’evoluzione del ruolo degli arbitri al di fuori del rettangolo di gioco. Di seguito le sue parole: “Calvarese alla Roma? È solo l’inizio di un percorso. È stata una mia idea scritta anche nel mio libro e che è nata anche un po’ dalla mia esperienza inglese, dove la federazione propone gli ex arbitri alle società di Calcio”. “Gianluca Rocchi fu il primo a ricoprire questa figura per conto della FIGC, ma fatto in questa maniera, come Rocchi e Giannoccaro, lascia il tempo che trova se dall’altra parte non c’è un tecnico con cui ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 31 gennaio 2022) A Radio Punto Nuovo, nel corso del programma “Punto Nuovo Sport Show”, è intervenuto Claudio, ex arbitro della Serie A, ora in Inghilterra. Ha parlato dell’assunzione die dell’evoluzione del ruolo degli arbitri al di fuori del rettangolo di gioco. Di seguito le sue parole: “? È solo l’inizio di un percorso. È stata una mia idea scritta anche nel mio libro e che è nata anche un po’ dmia esperienza inglese, dove la federazione propone gli ex arbitri alle società di Calcio”. “Gianluca Rocchi fu il primo a ricoprire questa figura per conto della FIGC, ma fatto in questa maniera,Rocchi e Giannoccaro, lascia il tempo che trova se dall’altra parte non c’è un tecnico con cui ...

Rimborsopoli, le carriere truccate e l'uso del Var: Trentalange prova a rivoluzionare gli arbitri La vicenda di Gavillucci, l'inchiesta sull'audio scomparso nel dialogo arbitro - Var del famoso ... Gianpaolo Calvarese, tra gli arbitri più esperti e apprezzati, si dimette e abbandona la CAN A - B all'...

