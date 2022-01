Draghi: “Condivido obiettivi Mattarella”. E ‘chiama’ applauso in Cdm (Di lunedì 31 gennaio 2022) (Adnkronos) – “Condivido gli obiettivi del Presidente Mattarella”, ancora in campo per “la stabilità e il bene del Paese”. Lo ha detto, a quanto apprende l’Adnkronos, il premier Mario Draghi aprendo la riunione del Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi. Il presidente del Consiglio ha dunque ‘chiamato’ l’applauso dei presenti al Capo dello Stato, un lungo e sentito applauso. Lo riferiscono alcuni presenti alla riunione. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 31 gennaio 2022) (Adnkronos) – “glidel Presidente”, ancora in campo per “la stabilità e il bene del Paese”. Lo ha detto, a quanto apprende l’Adnkronos, il premier Marioaprendo la riunione del Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi. Il presidente del Consiglio ha dunque ‘chiamato’ l’dei presenti al Capo dello Stato, un lungo e sentito. Lo riferiscono alcuni presenti alla riunione. L'articolo proviene da Italia Sera.

