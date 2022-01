Draghi: “Condivido gli obiettivi del Presidente, ancora in campo per la stabilità e il bene del Paese”, standing ovation nel Cdm (Di lunedì 31 gennaio 2022) Assodato ormai il fatto – e tutto sommato non ci dispiace – che in Italia, mentre i politici fanno ‘le chiacchiere’, sono poi i ‘tecnici’ a fare i fatti, oggi a Palazzo Chigi, ha avuto luogo ‘il primo’ Consiglio dei ministri del nuovo corso presidenziale. Draghi ha aperto il Consiglio de ministri invitando tutti i presenti ad un applauso per la riconferma di Mattarella Un Cdm nel corso nel quale, aprendo i lavori, il premier Draghi ha invitato tutti i presenti ad ‘omaggiare’ l’accettata riconferma di Sergio Mattarella il quale, sebbene come affermato, ‘aveva in mente altri progetti per il suo futuro’, senza esitare ha invece certo d tornare a lavorare per il Paese. Draghi: “Condivido gli obiettivi del Presidente Mattarella, ancora in ... Leggi su italiasera (Di lunedì 31 gennaio 2022) Assodato ormai il fatto – e tutto sommato non ci dispiace – che in Italia, mentre i politici fanno ‘le chiacchiere’, sono poi i ‘tecnici’ a fare i fatti, oggi a Palazzo Chigi, ha avuto luogo ‘il primo’ Consiglio dei ministri del nuovo corso presidenziale.ha aperto il Consiglio de ministri invitando tutti i presenti ad un applauso per la riconferma di Mattarella Un Cdm nel corso nel quale, aprendo i lavori, il premierha invitato tutti i presenti ad ‘omaggiare’ l’accettata riconferma di Sergio Mattarella il quale, sebcome affermato, ‘aveva in mente altri progetti per il suo futuro’, senza esitare ha invece certo d tornare a lavorare per il: “glidelMattarella,in ...

