Chi è Gianluca Costantino? Età, altezza, fidanzata e Instagram (Di lunedì 31 gennaio 2022) Conosciamo nel dettaglio tutto ciò che c’è da sapere su chi è Gianluca Costantino, tra i concorrenti del GF Vip 6. Ecco alcune news e curiosità sul suo conto: l’età, l’altezza, la fidanzata e dove seguirlo su Instagram e social. Chi è Gianluca Costantino Nome e Cognome: Gianluca CostantinoData di nascita: 1988Luogo di Nascita: GenovaEtà: 33 L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 31 gennaio 2022) Conosciamo nel dettaglio tutto ciò che c’è da sapere su chi è, tra i concorrenti del GF Vip 6. Ecco alcune news e curiosità sul suo conto: l’età, l’, lae dove seguirlo sue social. Chi èNome e Cognome:Data di nascita: 1988Luogo di Nascita: GenovaEtà: 33 L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Patrizi22162899 : RT @megliotacere: E adesso chi lo dice a Manila, che Gianluca non ha lavato il suo bicchiere? Tanto non ha importanza la colpa è di Soleil??… - Nefy1956 : RT @megliotacere: E adesso chi lo dice a Manila, che Gianluca non ha lavato il suo bicchiere? Tanto non ha importanza la colpa è di Soleil??… - megliotacere : E adesso chi lo dice a Manila, che Gianluca non ha lavato il suo bicchiere? Tanto non ha importanza la colpa è di Soleil?? #gfvip - adaalighi : RT @ilvocio: Il marito di Iva Zanicchi si è appena fatto tatuare la frase 'Chi si accontenta gode'. Quintomoro @cotza_gianluca #28gennaio… - Cinzia31831403 : Alla fine lo scherzo lo stanno a fa a chi a Gianluca??? O a chi? ?????? #jessvip #jeru -