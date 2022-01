Carlo e Camilla in segheria – Milano (Di martedì 1 febbraio 2022) Carlo e Camilla in segheria Via Giuseppe Meda, 24 – 20141 Milano Tel. 02/8373963 Sito Internet: www.CarloeCamillainsegheria.com Tipologia: cocktail bar / ristorante Prezzi: cocktail da 12€ Giorno di chiusura: Domenica sera OFFERTA Carlo e Camilla si conferma anche quest’anno come uno dei migliori cocktail bar della città. L’offerta è ampia e ben strutturata e la materia prima usata di qualità e gestita con grande capacità. La drink list, che si rinnova stagionalmente, è molto innovativa e coniuga la miscelazione classica agli ingredienti e alle tecniche di cottura dell’alta cucina. Per la nostra pausa serale abbiamo assaggiato un intenso Desperados a base ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 1 febbraio 2022)inVia Giuseppe Meda, 24 – 20141Tel. 02/8373963 Sito Internet: www.in.com Tipologia: cocktail bar / ristorante Prezzi: cocktail da 12€ Giorno di chiusura: Domenica sera OFFERTAsi conferma anche quest’anno come uno dei migliori cocktail bar della città. L’offerta è ampia e ben strutturata e la materia prima usata di qualità e gestita con grande capacità. La drink list, che si rinnova stagionalmente, è molto innovativa e coniuga la miscelazione classica agli ingredienti e alle tecniche di cottura dell’alta cucina. Per la nostra pausa serale abbiamo assaggiato un intenso Desperados a base ...

Advertising

carlo_bravi : RT @MessoraClaudio: Capito? Camilla stava male, i medici sapevano del vaccino ma non lo scrissero nella cartella clinica, e questo impedì d… - _inbetween___ : Tra l'altro il nuovo micio lo chiameremo Filippo, così avremo Carlo, Camilla e Filippo e portiamo avanti la famiglia reale - VelvetMagIta : #GiornatadellaMemoria, Carlo e Camilla incontro sopravvissuti Olocausto #VelvetMag #Velvet - gabrielevalmont : @_andreamoroni_ @Giorot74 Come Grimilde, come la contessa Bathory, come la Merteuil, come Camilla di Carlo, come Crudelia De Mon - zazoomblog : Meghan Markle e Harry: la mossa del Principe Carlo per proteggere Camilla - #Meghan #Markle #Harry: #mossa -