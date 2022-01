Calendario Speed skating Olimpiadi Pechino 2022 | programma giornaliero | orari | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Il conto alla rovescia sta per scadere e leInvernali disono alle porte. Dal 4 al 20 febbraio la capitale cinese sarà la Stella Polare delle discipline sulle nevi e sul ghiaccio e le emozioni non mancheranno. Parlando di ghiaccio, sull’OlympicOval, il pattinaggio velocità pista lunga sarà di scena e i confronti saranno molto interessanti. Le grandi potenze come Paesi Bassi, Russia, Giappone e Stati Uniti vorranno monopolizzare la scena, mentre per quanto riguarda l’Italia l’obiettivo sarà quello di stupire. Nel percorso in Coppa del Mondo la selezione del Bel Paese si è ben distinta e soprattutto con Francesca Lollobrigida e Davide Ghiotto sono arrivati piazzamenti importanti e vittorie nel caso dell’atleta nativa di Frascati. Un percorso eccezionale quello della ...