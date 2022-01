Cagliari, Esposito nel mirino rossoblù: contatti con la SPAL (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il Cagliari starebbe cercando di chiudere per Salvatore Esposito, centrocampista della SPAL: tutti i dettagli Il Cagliari vuole regalarsi un nuovo centrocampista in queste ultime ore di calciomercato. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club rossoblù starebbe cercando l’accordo con la SPAL per il centrocampista classe 2000 Salvatore Esposito. Le due società sarebbero al lavoro per chiudere entro le 20, orario di chiusura del calciomercato invernale. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 31 gennaio 2022) Ilstarebbe cercando di chiudere per Salvatore, centrocampista della: tutti i dettagli Ilvuole regalarsi un nuovo centrocampista in queste ultime ore di calciomercato. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il clubstarebbe cercando l’accordo con laper il centrocampista classe 2000 Salvatore. Le due società sarebbero al lavoro per chiudere entro le 20, orario di chiusura del calciomercato invernale. L'articolo proviene da Calcio News 24.

