Atalanta, ufficiale l’arrivo di Mihaila: indosserà la maglia numero 20 (Di lunedì 31 gennaio 2022) E’ ufficiale. L’Atalanta ha annunciato l’acquisizione di Valentin Mihaila dal Parma. La formula è il prestito oneroso a 1 milione di euro fino al termine della stagione più 9 milioni di riscatto, per il quale scatterà l’obbligo al raggiungimento di un numero minimo di presenze, con altri 3 milioni di bonus legati a obiettivi individuali e di squadra. Il 22enne indosserà la maglia numero 20. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 31 gennaio 2022) E’. L’ha annunciato l’acquisizione di Valentindal Parma. La formula è il prestito oneroso a 1 milione di euro fino al termine della stagione più 9 milioni di riscatto, per il quale scatterà l’obbligo al raggiungimento di unminimo di presenze, con altri 3 milioni di bonus legati a obiettivi individuali e di squadra. Il 22ennela20. SportFace.

