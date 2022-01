Ancora una cessione per il Napoli: altra cessione in prestito in Serie B (Di martedì 1 febbraio 2022) Il Napoli si lascia definitivamente alle spalle la sessione invernale di calciomercato e si prepara al rush finale per la lotta scudetto. Cristiano Giuntoli, d.s, azzurro, ha definito le ultime operazioni in uscita proprio nelle ultime ore. Nikita Contini Nikita Contini al Vicenza: è ufficiale Il Vicenza ha ufficializzato la firma di Nikita Contini, portiere di proprietà del Napoli, che lascia il Crotone per partecipare alla lotta salvezza del club veneto in Serie B. Si tratta, ovviamente, di un prestito sino a giugno 2022. Leggi su spazionapoli (Di martedì 1 febbraio 2022) Ilsi lascia definitivamente alle spalle la sessione invernale di calciomercato e si prepara al rush finale per la lotta scudetto. Cristiano Giuntoli, d.s, azzurro, ha definito le ultime operazioni in uscita proprio nelle ultime ore. Nikita Contini Nikita Contini al Vicenza: è ufficiale Il Vicenza ha ufficializzato la firma di Nikita Contini, portiere di proprietà del, che lascia il Crotone per partecipare alla lotta salvezza del club veneto inB. Si tratta, ovviamente, di unsino a giugno 2022.

Ultime Notizie dalla rete : Ancora una Covid, stop allo stato d'emergenza, mascherine all'aperto ancora per 10 giorni, discoteche aperte l'11 febbraio ... ma solo se dovesse servire una nuova iniezione. In generale, questa è la settimana della ... Ancora: meno tamponi se c'è un contagiato in classe e Dad ridotta a cinque giorni.

Piano Ue. Il governo Draghi riparte dal Pnrr Draghi è ripartito da un "inusuale" giro di tavolo, per salutare con una stretta di mano uno a uno ... Matteo Salvini e Giuseppe Conte, sono "congelati": ancora non sono stati fissati. Prima ci sono ...

Quirinale, Bindi a La7: “Belloni? Grave che una funzionaria bravissima sia stata bruciata così Il Fatto Quotidiano Che peccato Matteo Renzi Ripercorrendo l’estenuante settimana che ci siamo lasciati alle spalle ci pare di poter dire che Matteo Renzi, ancora una volta, ha dimostrato di essere un leader dotato di grande temperamento politic ...

Internazionale, ultime frontiere Gli eventi dello scorso fine settimana internazionale, seppur pochi, hanno dimostrato ancora una volta che gli atleti dell'Etiopia non temono rivali e sono, nel fango delle campagne europee, per il mo ...

