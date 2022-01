Allegri perde i pezzi in difesa: ufficiale la cessione di un difensore (Di lunedì 31 gennaio 2022) La Juventus è a un passo da un’altra cessione in questa finestra di mercato, ma così facendo si priva di un giocatore di grande prospettiva. Il mercato della Juventus è sicuramente quello più attivo in tutto il panorama italiano, sia per quanto riguarda le entrate che per le uscite e tra queste c’è anche un giocatore che potrebbe rappresentare il futuro bianconero. Diventare il giocatore di una grande squadra è il sogno di tutti i calciatori e nessuno lo mette in dubbio, ma quando si entra troppo giovani rischia troppo spesso di crearsi un effetto boomerang. Le società migliori infatti hanno bisogno di giocatori pronti subito e che non debbano essere svezzati e cresciuti dalla stessa una volta entrati in prima squadra e per questo motivo molti iniziano a entrare in una serie di prestiti senza fine. Il giovane difensore Radu Dragusin era stato ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 31 gennaio 2022) La Juventus è a un passo da un’altrain questa finestra di mercato, ma così facendo si priva di un giocatore di grande prospettiva. Il mercato della Juventus è sicuramente quello più attivo in tutto il panorama italiano, sia per quanto riguarda le entrate che per le uscite e tra queste c’è anche un giocatore che potrebbe rappresentare il futuro bianconero. Diventare il giocatore di una grande squadra è il sogno di tutti i calciatori e nessuno lo mette in dubbio, ma quando si entra troppo giovani rischia troppo spesso di crearsi un effetto boomerang. Le società migliori infatti hanno bisogno di giocatori pronti subito e che non debbano essere svezzati e cresciuti dalla stessa una volta entrati in prima squadra e per questo motivo molti iniziano a entrare in una serie di prestiti senza fine. Il giovaneRadu Dragusin era stato ...

