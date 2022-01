Viabilità Roma Regione Lazio del 30-01-2022 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 30 gennaio 2022)DEL 30 GENNAIOORE 13.20 ERICA TERENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAANCORA CODE SULLA CASSIA BIS PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI FORMELLO IN DIREZIONE VITERBO. FILE ANCHE SULLA CASSIA TRA IL RACCORDO E LA GIUSTINIANA VERSO LA STORTA. CODE A TRATTI SULL’APPIA TRA FRATTOCCHIE E ALBANO LAZIALE IN DIREZIONE ARICCIA. TRAFFICO RALLENTATO SULLA COLOMBO PER IL TRAFFICO INTENSO ALL’ALTEZZA DI VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA. INCOLONNAMENTI SU VIA DEL MARE TRA VIA DEL FOSSO DI DRAGONCELLO E VIA DI CASTEL FUSANO IN DIREZIONE OSTIA ANTICA REGOLARE IL TRAFFICO SUL RACCORDO, CODE INVECE LUNGO IL TRATTO URBANO DELLA A24TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE VERSO IL CENTRO. STOP PER IL BLOCCO DEL TRAFFICO ACHE RIPRENDERA’ ALLE 16.30 PER ...