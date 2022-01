Via libera a monoclonale a lunga azione di AstraZeneca (Di domenica 30 gennaio 2022) Sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il decreto del Ministero della Salute con il quale si autorizza la distribuzione dell'anticorpo monoclonale di AstraZeneca, Evusheld , a lunga azione. Si ... Leggi su corriere (Di domenica 30 gennaio 2022) Sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il decreto del Ministero della Salute con il quale si autorizza la distribuzione dell'anticorpodi, Evusheld , a. Si ...

Manchester United, Van de Beek verso l'Everton Oggetto misterioso sin dal suo arrivo dall'Ajax nell'estate 2020, Donny van de Beek ha le valigie pronte. Ralf Rangnick ha dato il via libera alla sua cessione e il 24enne centrocampista olandese si appresta a lasciare il Manchester United per trasferirsi in prestito all'Everton, sulla cui panchina dovrebbe sedersi a breve Frank ...

Ita: domani cda, per via libera a piano strategico Agenzia ANSA Dopo l'incendio nel cantiere navale via libera al rientro al lavoro dei dipendenti della Ferretti Ad annunciarlo il Segretario Generale della FILLEA CGIL Renzo Crociati: Il Comune di Cattolica ha dato il via libera alla riapertura del capannone meno coinvolto dalle .... Un'autorizzazione che, per ...

Via libera ad Evusheld, un nuovo anticorpo monoclonale prodotto da Astrazeneca L'AIFA, Agenzia italiana del farmaco, spiega che si tratta della combinazione di due anticorpi tixagevimab e cilgavimab "che si legano a diverse parti della proteina" e la loro combinazione "è più eff ...

