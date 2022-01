UFFICIALE – Genoa | preso Frendrup | il comunicato

(Di domenica 30 gennaio 2022) Ilha ufficializzato con una nota l’arrivo di Mortendal Brondy: ildel club e le parole di Spors Ilha ufficializzato l’arrivo didal Brondy. Ildel club e le parole di Spors: «Il centrocampista Mortenha firmato per il, arriva a titolo definitivo dal Brøndby e vestirà la maglia numero 32. Nato il 7 aprile del 2001,ha esordito in Superligaen, il massimo campionato danese, non ancora 17enne e ha all’attivo 93 presenze nel Brøndby, di cui 8 tra Europa League e qualificazioni di Champions League.fa parte della Nazionale Under 21 danese con cui ha debuttato nel 2021». Le parole di Spors: «Sono contento dell’acquisto di ...

Arrivato ieri in Liguria (leggi qui i dettagli della trattativa), Morten Frendrup è ufficialmente un nuovo giocatore del Genoa (tutto quello che c'è da sapere su di lui QUI) Il ...Nuovo arrivo in casa Genoa, società che si sta muovendo molto attivamente praticamente dall'avvio di questo mercato invernale. Si tratta del centrocampista Morten Frendrup che arriva ...