Roma | il Covid uccide una bambina di appena 2 anni Lutto anche in Calabria

(Di domenica 30 gennaio 2022) Una bimba didueoriginaria dellaè morta dial Bambin Gesù di. La piccola, Ginevra, era originaria di Mesoraca, in provincia di Crotone., Ginevra muore dia dueLa piccola era stata trasferita presso il nosocomio capitolino dall’ospedale di Catanzaro ma era arrivata già in gravi L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

fattoquotidiano : Covid, bambina di due anni trasferita d'urgenza da Catanzaro a Roma con un volo dell'aeronautica: è grave - Agenzia_Ansa : Positiva al Covid, muore bimba di due anni. Era giunta gravissima ieri da Catanzaro a Roma #ANSA - MediasetTgcom24 : Roma, positiva al Covid: muore bimba di due anni #Roma - Italpress : Bimba di 2 anni positiva al Covid muore in ospedale a Roma - LetiziaFirenze : Positiva al Covid, muore bimba di 2 anni: la piccola portata a Roma dalla 46ma Brigata Aerea di Pisa - ToscanaInDir…

Trasferita ain aereo (un C - 130J dell'Aeronautica Militare) all'aeroporto di Ciampino e di ... Comunicano in una nota congiunta l'Unità di crisidella regione Lazio e l'ospedale pediatrico ...AGI - Una bambina di 2 anni è morta nella notte all'ospedale Bambino Gesù didove era stata trasferita ieri dalla Calabria a causa dell'aggravarsi delle sue condizioni di salute per il- 19 . La bimba, originaria della provincia di Crotone, era stata prima ...Una bambina calabrese di 2 anni è stata trasportata da Catanzaro a Roma dopo l'aggravarsi delle sue condizioni: è morta in ospedale, era positiva al Covid ...