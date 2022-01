Regno Unito, qualità dell’aria: il Financial Times premia Gaetano Lapenta e la sua Fybra (Di domenica 30 gennaio 2022) Un sensore intelligente in grado di migliorare la qualità dell’aria nei luoghi chiusi, come scuole e uffici, che consente di aprire le finestre solo quando è necessario, garantendo comfort ed efficienza energetica. Questo ha portato il Financial Times a premiare Gaetano Lapenta, Ceo della startup Fybra, tra gli Alumni change makers nell’ambito dei Responsible Business Education Awards 2022. Si tratta dell’unico imprenditore italiano nel palmares dei premi istituiti dal prestigioso quotidiano economico britannico per celebrare i migliori giovani imprenditori diplomati nelle business school di tutto il mondo, veri e propri leader del cambiamento all’insegna della sostenibilità. Lapenta ha fondato Fybra con il co-founder ... Leggi su ildenaro (Di domenica 30 gennaio 2022) Un sensore intelligente in grado di migliorare lanei luoghi chiusi, come scuole e uffici, che consente di aprire le finestre solo quando è necessario, garantendo comfort ed efficienza energetica. Questo ha portato ilre, Ceo della startup, tra gli Alumni change makers nell’ambito dei Responsible Business Education Awards 2022. Si tratta dell’unico imprenditore italiano nel palmares dei premi istituiti dal prestigioso quotidiano economico britannico per celebrare i migliori giovani imprenditori diplomati nelle business school di tutto il mondo, veri e propri leader del cambiamento all’insegna della sostenibilità.ha fondatocon il co-founder ...

