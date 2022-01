Mathias Olivera-Napoli, è fatta, sarà lui il prossimo terzino del Napoli (Di domenica 30 gennaio 2022) É fatta per Mathias Olivera, arriverà a luglio Olivera sarà il prossimo acquisto del Napoli, sarà il sostituto di Ghoulam che dirà addio a fine … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di domenica 30 gennaio 2022) Éper, arriverà a luglioilacquisto delil sostituto di Ghoulam che dirà addio a fine … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, #Napoli | Quasi fatta per Mathias #Olivera: arriverà a giugno - sportli26181512 : Olivera: ‘Felice per l’interesse del Napoli’. Cosa sta succedendo, le ultime: Il Napoli lo ha scelto: Mathias Olive… - MundoNapoli : Mathias Olivera: “Contento dell’interesse del Napoli per me, ma i miei pensieri sono rivolti al Getafe e all’Urugua… - runkickfootball : Mathias #Olivera al #Napoli ! Affare chiuso tra i partenopei e il #Getafe , prestito oneroso da 1 mln di euro ed… - infoitsport : Mathias Olivera: 'Napoli? Mi è arrivata la notizia dell'interesse, sono cose che fanno piacere' -