Lucchese-Ancona Matelica, Serie C: probabili formazioni e diretta tv (Di domenica 30 gennaio 2022) La ventiquattresima giornata del Girone A di Serie C vedrà uno scontro interessante: Lucchese–Ancona Matelica. La sfida è in programma allo Stadio Porta Elisa di Lucca, dove le due squadre scenderanno in campo alle ore 14:30. Gli ospiti occupano il sesto posto in classifica e puntano a migliorare sempre di più la posizione per facilitare gli spareggi. Terzo miglior attacco del girone, l’Ancona Matelica si conferma come una compagine sempre propositiva: l’ultima uscita è stata infatti una vittoria per 5-0 sul Pontedera. La Lucchese è invece a un punto dal decimo posto e punta proprio ai playoff, sebbene, a differenza degli avversari, si presenti come una compagine poco florida nel reparto offensivo e solida in quello arretrato. Da sottolineare i tre 0-0 consecutivi a ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 30 gennaio 2022) La ventiquattresima giornata del Girone A diC vedrà uno scontro interessante:. La sfida è in programma allo Stadio Porta Elisa di Lucca, dove le due squadre scenderanno in campo alle ore 14:30. Gli ospiti occupano il sesto posto in classifica e puntano a migliorare sempre di più la posizione per facilitare gli spareggi. Terzo miglior attacco del girone, l’si conferma come una compagine sempre propositiva: l’ultima uscita è stata infatti una vittoria per 5-0 sul Pontedera. Laè invece a un punto dal decimo posto e punta proprio ai playoff, sebbene, a differenza degli avversari, si presenti come una compagine poco florida nel reparto offensivo e solida in quello arretrato. Da sottolineare i tre 0-0 consecutivi a ...

