LIVE Grand Prix d’Amerique 2022 in DIRETTA: Davidson Du Pont vince in rimonta su Galius! (Di domenica 30 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.29 1’11?3 la media al chilometro del vincitore! 16.28 Beffato sulla linea d’arrivo Galius, terzo Flamme du Goutier! 16.27 Il fotofinish premia Davidson Du Pont! 16.26 rimonta Davidson Du Pont nel rettilineo finale! 16.25 Gran vantaggio per Galius! 16.24 Power in testa, Davidson Du Pont risale! 16.23 Partiti! 16.21 Si ripete la partenza. 16.18 Tre minuti alla partenza. 16.15 Sono inseriti tra gli outsider i cavali italiani in gara, ovvero Vivid Wise As, Zacon Gio e Vitruvio. A loro si aggiunge Cokstile, trottatore norvegese ma con proprietà e driver italiani. Molto importante sarà lo schema di gara per capire se i rappresentanti del Bel Paese potranno essere della contesa ... Leggi su oasport (Di domenica 30 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.29 1’11?3 la media al chilometro del vincitore! 16.28 Beffato sulla linea d’arrivo Galius, terzo Flamme du Goutier! 16.27 Il fotofinish premiaDu! 16.26Dunel rettilineo finale! 16.25 Gran vantaggio per16.24 Power in testa,Durisale! 16.23 Partiti! 16.21 Si ripete la partenza. 16.18 Tre minuti alla partenza. 16.15 Sono inseriti tra gli outsider i cavali italiani in gara, ovvero Vivid Wise As, Zacon Gio e Vitruvio. A loro si aggiunge Cokstile, trottatore norvegese ma con proprietà e driver italiani. Molto importante sarà lo schema di gara per capire se i rappresentanti del Bel Paese potranno essere della contesa ...

Advertising

OA_Sport : DIRETTA LIVE - Sfida a due per la gara di trotto più importante dell'anno? - zazoomblog : LIVE Grand Prix d’Amerique 2022 in DIRETTA: Etonnant e Davidson du Pont favoriti l’Italia punta su Vivid Wise As -… - pointofnews : #live #grand #prix d’Amerique 2022 in #diretta: #etonnant e #davidson du #pont favoriti, l’Italia punta su #vivid… - EscRandom : Pedro Sanchez - PIENSO EN TU MIRÀ - Italy???? - Live at the Grand Final - Eurovision -4 - ii71307023 : RT @TheSillyTitowam: Misscatylove ft. Natalia Gordienko - Sugar Intro - LIVE - Moldova ???? - Grand Final - #Eurovision 2022 -