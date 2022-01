La Cina riesce nell’impossibile: modificata l’orbita di un satellite con un altro, prima volta in assoluto (Di domenica 30 gennaio 2022) Anche se non è arrivata per prima, fa sicuramente tanta notizia l’operazione cinese per la quale un satellite per la mitigazione dei detriti spaziali, chiamato Shijian-21, ha agganciato un satellite defunto per alterarne l’orbita geostazionaria. Un’operazione che prima d’ora era stata effettuata solamente dagli Stati Uniti. Un satellite cinese irrompe nell’orbita di un altro satellite – Adobe StockI dati rilasciati dalle società di monitoraggio spaziale mostrano che Shijian-21 ha condotto sofisticate operazioni di avviCinamento e prossimità (RPO) con altri oggetti all’interno e intorno alla cintura dell’orbita geostazionaria sin dal suo lancio nell’ottobre dello scorso anno. Questa ... Leggi su computermagazine (Di domenica 30 gennaio 2022) Anche se non è arrivata per, fa sicuramente tanta notizia l’operazione cinese per la quale unper la mitigazione dei detriti spaziali, chiamato Shijian-21, ha agganciato undefunto per alterarnegeostazionaria. Un’operazione ched’ora era stata effettuata solamente dagli Stati Uniti. Uncinese irrompe neldi un– Adobe StockI dati rilasciati dalle società di monitoraggio spaziale mostrano che Shijian-21 ha condotto sofisticate operazioni di avvimento e prossimità (RPO) con altri oggetti all’interno e intorno alla cintura delgeostazionaria sin dal suo lancio nell’ottobre dello scorso anno. Questa ...

Advertising

albe_ : Apple oltre le previsioni, record di profitti a 34,6 miliardi di dollari. Traina l'iPhone! Va dato atto a Tim Cook:… - Azzurra28749827 : Ucraina: gli Usa chiedono alla Cina di usare la sua “influenza” su Putin - dedaIux : @milamalditesta La Cina è alleata dei russi ma è circondata dagli americani. Non riesce nemmeno a riprendersi Taiwan che è lì vicino. - MarchePinna : @NicolaPorro Modello Cina sempre più in voga… solo una pecora ipocondriaca non riesce a vedere la pericolosità di tale misura - krandor900 : @isharakodikara @AurelianoStingi Come fa uno a star sereno stando su Twitter quando, per la maggior parte, ci sono… -