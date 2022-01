Juventus, trovato l’accordo per il prestito del giocatore: andrà all’Ajax (Di domenica 30 gennaio 2022) Sono giorni caldissimi per la Juventus, che nelle ultime ore ha definito un’altra operazione di mercato, questa volta in uscita. Si tratta dell’attaccante Mohamed Ihattaren, che andrà in prestito all’Ajax fino al 31 dicembre del 2022, come annunciato dal club olandese attraverso un comunicato ufficiale: “L’Ajax ha raggiunto un accordo con la Juventus FC per il prestito di Mohamed Ihattaren. Il contratto di locazione ha una durata di quasi un anno, fino al 31 dicembre 2022 incluso. Nel contratto è inclusa un’opzione per l’acquisto del giocatore“. CAPITOLO SAMPDORIA Acquistato dai bianconeri nella scorsa sessione estiva di calciomercato, Ihattaren era stato subito girato in prestito alla Samp. Ihattaren, Psv, EredivisieQuella del ... Leggi su rompipallone (Di domenica 30 gennaio 2022) Sono giorni caldissimi per la, che nelle ultime ore ha definito un’altra operazione di mercato, questa volta in uscita. Si tratta dell’attaccante Mohamed Ihattaren, cheinfino al 31 dicembre del 2022, come annunciato dal club olandese attraverso un comunicato ufficiale: “L’Ajax ha raggiunto un accordo con laFC per ildi Mohamed Ihattaren. Il contratto di locazione ha una durata di quasi un anno, fino al 31 dicembre 2022 incluso. Nel contratto è inclusa un’opzione per l’acquisto del“. CAPITOLO SAMPDORIA Acquistato dai bianconeri nella scorsa sessione estiva di calciomercato, Ihattaren era stato subito girato inalla Samp. Ihattaren, Psv, EredivisieQuella del ...

