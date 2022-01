Israele e Turchia si parlano. Erdogan invita Herzog (e Putin) ad Ankara (Di domenica 30 gennaio 2022) Israele e Turchia stanno negoziando i termini di una visita del presidente Isaac Herzog ad Ankara che potrebbe aver luogo nel prossimo futuro. Un meeting che diventerebbe estremamente importante per il futuro dei rapporti tra i due Paesi, attualmente congelati, e fondamentale per lo sviluppo delle relazioni nel Mediterraneo Allargato, dove entrambi muovono i propri interessi internazionali. Le relazioni israelo-turche hanno attraversato una serie di crisi negli ultimi dieci anni, più recentemente nel 2018 quando gli Stati Uniti hanno spostato la loro ambasciata a Gerusalemme e la Turchia ha espulso l’ambasciatore israeliano da Ankara. Da quando il presidente statunitense, Joe Biden, ha assunto l’incarico, il turco Recep Tayyip Erdo?an ha inviato segnali di voler iniziare una nuova ... Leggi su formiche (Di domenica 30 gennaio 2022)stanno negoziando i termini di una visita del presidente Isaacadche potrebbe aver luogo nel prossimo futuro. Un meeting che diventerebbe estremamente importante per il futuro dei rapporti tra i due Paesi, attualmente congelati, e fondamentale per lo sviluppo delle relazioni nel Mediterraneo Allargato, dove entrambi muovono i propri interessi internazionali. Le relazioni israelo-turche hanno attraversato una serie di crisi negli ultimi dieci anni, più recentemente nel 2018 quando gli Stati Uniti hanno spostato la loro ambasciata a Gerusalemme e laha espulso l’ambasciatore israeliano da. Da quando il presidente statunitense, Joe Biden, ha assunto l’incarico, il turco Recep Tayyip Erdo?an ha inviato segnali di voler iniziare una nuova ...

