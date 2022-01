Il de profundis di Giorgia Meloni per il centrodestra in Parlamento

Leggi su agi

(Di domenica 30 gennaio 2022) AGI - Dalla trattativa sul Quirinale, e dopo la rielezione di Sergio Mattarella, "ilne esce a pezzi". Lo dice durante una diretta su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia,. "Avevamo l'occasione vera di eleggere per la prima volta un presidente della Repubblica che rappresentasse la maggioranza degli italiani che votanoe che non hanno potuto mai esprime un presidente della loro area politica e culturale", aggiunge. Per"chi votain Italia non è un cittadino di serie B, un impresentabile, una persona inadeguata come racconta il centrosinistra". "Da oggi lavoro per rifondare unche possa regalare delle soddisfazioni a chi non vuole essere trattato come un cittadino di serie B e non vuole ...