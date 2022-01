Calciomercato Juventus, dalla Germania: si raffredda pista Zakaria (Di domenica 30 gennaio 2022) Il Calciomercato della Juventus si è infiammato negli ultimi giorni, con l’arrivo di Dusan Vlahovic dalla Fiorentina ma anche con qualche cessione importante ancora in via di definizione. Tra i nomi in entrata, il più papabile è quello del centrocampista del Borussia Moenchengladbach Denis Zakaria. Secondo i media tedeschi, il giocatore e i bianconeri avrebbero già trovato l’intesa sull’ingaggio, ma non c’è l’accordo tra i club, con il Borussia che avrebbe rifiutato l’offerta da 7 milioni bonus compresi. In più, Sport1 riporta le parole del vicepresidente del club tedesco, Rainer Bonhof, che ha raffreddato la pista: “Penso che ci sia un’intenzione ma non abbiamo nulla in mano, non possiamo né confermare né smentire nulla“. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 30 gennaio 2022) Ildellasi è infiammato negli ultimi giorni, con l’arrivo di Dusan VlahovicFiorentina ma anche con qualche cessione importante ancora in via di definizione. Tra i nomi in entrata, il più papabile è quello del centrocamdel Borussia Moenchengladbach Denis. Secondo i media tedeschi, il giocatore e i bianconeri avrebbero già trovato l’intesa sull’ingaggio, ma non c’è l’accordo tra i club, con il Borussia che avrebbe rifiutato l’offerta da 7 milioni bonus compresi. In più, Sport1 riporta le parole del vicepresidente del club tedesco, Rainer Bonhof, che hato la: “Penso che ci sia un’intenzione ma non abbiamo nulla in mano, non possiamo né confermare né smentire nulla“. SportFace.

