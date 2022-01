Basket | Serie A | Sassari supera Brindisi nella sfida playoff

(Di domenica 30 gennaio 2022) Vittoria netta dinel posticipo serale della diciottesima giornata del massimo campionato italiano die successo importante controin uno scontro direttocorsa. Guidati da Bendzius, infatti, i sardi agganciano i pugliesi e Reggio Emilia a quota 16 punti, proprio sul confine della top 8.che parte subito forte con un miniparziale di 4-0, ma risponde subitoche prima impatta il risultato e poi trova la tripla di Kruslin per il +3. Match che, però, resta sui binari dell’equilibrio e dopo queste prime due fiammate le squadre si equivalgono, senza riuscire a creare un break importante. Così la tripla di Nick Perkins a un minuto dalla fine del primo quarto vale il 21-24 con cui si va in panchina. A inizio secondo quarto ...

Advertising

zazoomblog : LIVE – Sassari-Brindisi 73-61 Serie A1 2021-2022 basket RISULTATO IN DIRETTA - #Sassari-Brindisi #73-61 #Serie - sportface2016 : #Basket, #SerieA1 2021/2022: #Sassari supera #Brindisi 102-75, la cronaca e il tabellino - MRB_it : ?? | Risultati e classifica dopo la 17a Giornata del campionato di Serie B/D #MondoRossoBlù #MRB #Basket - karda70 : #Basket #SerieA2 #Basketfemminile, una solida @pfumbertide #Umbertide batte la @NFemminile e sale al secondo posto:… - infoitsport : VL Pesaro - Treviso Basket si gioca. DG Favaro ''Giocheremo con sei senior più quattro giovani'' - Serie A Girone U… -

Ultime Notizie dalla rete : Basket Serie

Eurosport IT

A inizio secondo quarto le due formazioni continuano sulla falsariga dei primi dieci minuti, con Brindisi che mantiene un vantaggio minimo. A dare la scossa è Bendzius con la tripla del +4 per Sassari ...La Banco di Sardegna Sassari supera per 102 - 75 la Happy Casa Brindisi , valida per la 18esima giornata dellaA1 2021/2022 di. La formazione pugliese inizia bene, chiudendo il primo quarto in vantaggio, ma poi i sardi salgono di colpi e conquistano la terza vittoria di questo avvio di 2022. ...La Virtus chiama, l'Olimpia risponde. Nella diciottesima giornata di Serie A basket, Milano sconfigge la Fortitudo 74-64 e torna davanti agli altri bolognesi, di cui ha gli stessi punti con una ...Cronaca e tabellino di Sassari-Brindisi, sfida del campionato di Serie A1 2021/2022 di basket maschile: i padroni di casa vincono 102-75 ...