Allerta meteo sull’Italia, in arrivo venti forti da Nord a Sud (Di domenica 30 gennaio 2022) (Adnkronos) – Allerta meteo sull’Italia, dove da domani, lunedì 31 gennaio, la discesa di una saccatura dal Nord Europa porterà venti molto forti e mareggiate lungo le coste esposte. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte, alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di Allerta consultabile sul sito del Dipartimento ... Leggi su italiasera (Di domenica 30 gennaio 2022) (Adnkronos) –, dove da domani, lunedì 31 gennaio, la discesa di una saccatura dalEuropa porteràmoltoe mareggiate lungo le coste esposte. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte, alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati, ha emesso un avviso di condizionirologiche avverse. I fenomeni, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e diconsultabile sul sito del Dipartimento ...

