Un posto al sole, spoiler: Chiara schiava della droga (Di sabato 29 gennaio 2022) Chiara Petrone continuerà ad essere protagonista ad Un posto al sole. Nel corso delle prossime puntate della soap opera di Rai 3, infatti, la giovane apparirà sempre più in difficoltà e il suo terribile segreto rischierà di essere scoperto. Chiara, dopo la tragica morte del padre durante l'incidente d'auto provocato da una sua distrazione, si è chiusa in sé stessa, trovando conforto solo nell'amore e nell'affettuoso sostegno di Nunzio che si è precipitato da lei da Milazzo per starle accanto. Giorno dopo giorno, Chiara è riuscita ad elaborare il lutto per la tragica morte del padre e si è ritrovata a dover gestire tutte le attività legate al Gruppo Petrone. Proprio le grandi responsabilità e le pressioni causate dal suo ruolo, però, l'hanno messa in crisi e ha chiesto a Marina ...

