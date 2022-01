Tg La 7 inseguimento in diretta: il video fa il giro del web (Di sabato 29 gennaio 2022) Tg La7 torna al centro dell’attenzione per il clamoroso inseguimento avvenuto proprio nel corso della diretta che in pochissimi minuti è diventato virale: ma di che cosa si tratta? Certamente ad essere stato uno dei grandi protagonisti di questi giorni è Enrico Mentana con la sua maratona andata in onda per quasi tutta la giornata proprio per seguire l’elezione del Presidente della Repubblica che oggi si conclude con la rielezioni e Sergio Mattarella. screen tvMa tra una lunga intervista e un colpo di scena quello che i tanti telespettatori non hanno potuto fare a meno di notare è stato il clamoroso inseguimento per strada che in poco tempo ha fatto il giro del web e che è diventato davvero virale sui social. Ad avere contribuito al tutto è stato uno degli storici inviati del tg, ovvero Paolo Celata ... Leggi su chenews (Di sabato 29 gennaio 2022) Tg La7 torna al centro dell’attenzione per il clamorosoavvenuto proprio nel corso dellache in pochissimi minuti è diventato virale: ma di che cosa si tratta? Certamente ad essere stato uno dei grandi protagonisti di questi giorni è Enrico Mentana con la sua maratona andata in onda per quasi tutta la giornata proprio per seguire l’elezione del Presidente della Repubblica che oggi si conclude con la rielezioni e Sergio Mattarella. screen tvMa tra una lunga intervista e un colpo di scena quello che i tanti telespettatori non hanno potuto fare a meno di notare è stato il clamorosoper strada che in poco tempo ha fatto ildel web e che è diventato davvero virale sui social. Ad avere contribuito al tutto è stato uno degli storici inviati del tg, ovvero Paolo Celata ...

Advertising

_mammarosa : 1 like = 1 preghiera per @paolocelata che da una settimana sta correndo a destra e a manca nei dintorni del Quirina… - ungherianews : Inseguimento della polizia con arresto in diretta. Ecco il video che testimonia l'arresto dei ladri. -