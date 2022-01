(Di sabato 29 gennaio 2022) (Adnkronos) – Idell’deldi, 292022. Nessun ‘6’ né ‘5+’ al concorso. Ecco la combinazione: 1, 23, 63, 79, 82, 89, Numero Jolly 68, Super Star 52. Il jackpot stimato per il prossimo concorso a disposizione dei 6 è di 148.900.000 euro. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

telodogratis : Superenalotto, numeri estrazione vincente oggi 29 gennaio - zazoomblog : Superenalotto numeri estrazione vincente oggi 29 gennaio - #Superenalotto #numeri #estrazione - lifestyleblogit : Superenalotto, numeri estrazione vincente oggi 29 gennaio - - PaTonygrass : Lotto e Superenalotto numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi 29 gennaio 2022 - italiaserait : Superenalotto, numeri estrazione vincente oggi 29 gennaio -

Ultime Notizie dalla rete : Superenalotto numeri

Le estrazioni di Lotto , 10eLotto edi oggi, sabato 29 gennaio 2022 . Ecco ivincenti, a seguire pubblicheremo le quote. Ricordiamo che per la sestina del, il jackpot è arrivato alla cifra di 147 ...Nessun '6' né '5+' al concorso Idell'estrazione vincente deldi oggi, 29 gennaio 2022. Nessun '6' né '5+' al concorso. Ecco la combinazione vincente: 1, 23, 63, 79, 82, 89, Numero Jolly 68, Super Star 52. Il ...Il concorso del Superenalotto del 29 gennaio ha fatto scattare tantissime vincite in tutta Italia. Nessun sei, il Jackpot continua a salire ...Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto: oggi 29 gennaio, i numeri vincenti del concorso Sisal n. 13/2022. Ultime notizie e vincite ...