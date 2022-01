Snowboardcross, Cortina 2022: Moioli profeta in patria, vince davanti a Trespeuch (Di sabato 29 gennaio 2022) Michela Moioli trionfa sulla pista di Cortina nella gara valevole per la Coppa del Mondo 2021/2022 di Snowboardcross. La bergamasca taglia il traguardo in prima posizione, precedendo la francese Chloe Trespeuch e la britannica Charlotte Bankes. Sofia Berlingheri si è invece fermata al 12esimo posto, più arretrate le altre azzurre: Francesca Gallina 20esima e Caterina Carpano 21esima. “È bellissimo vincere davanti a tutto questo pubblico in casa, davanti alla mia famiglia e ai miei amici – ha commentato Michela Moioli a fine gara -. Il miglior modo per partire prima delle Olimpiadi di Pechino: forza azzurri!“. Moioli, che sarà portabandiera a Pechino in sostituzione dell’infortunata Sofia Goggia, è terza nella ... Leggi su sportface (Di sabato 29 gennaio 2022) Michelatrionfa sulla pista dinella gara valevole per la Coppa del Mondo 2021/di. La bergamasca taglia il traguardo in prima posizione, precedendo la francese Chloee la britannica Charlotte Bankes. Sofia Berlingheri si è invece fermata al 12esimo posto, più arretrate le altre azzurre: Francesca Gallina 20esima e Caterina Carpano 21esima. “È bellissimorea tutto questo pubblico in casa,alla mia famiglia e ai miei amici – ha commentato Michelaa fine gara -. Il miglior modo per partire prima delle Olimpiadi di Pechino: forza azzurri!“., che sarà portabandiera a Pechino in sostituzione dell’infortunata Sofia Goggia, è terza nella ...

ItaliaTeam_it : Michiiiiiiiiiii! ?????? Trionfo a Cortina d’Ampezzo, Michela Moioli conquista il secondo successo stagionale in Coppa… - Coninews : ? SUPER MICHI ? A Cortina d’Ampezzo @michimoioli detta legge nella prova di snowboardcross di Coppa del Mondo! ??… - Eurosport_IT : MICHELA MOIOLI DOMINA A CORTINA ???????? Non diciamo altro. E basta ma.... ?? #snowboardcross #cortina - stefionice : RT @ItaliaTeam_it: Michiiiiiiiiiii! ?????? Trionfo a Cortina d’Ampezzo, Michela Moioli conquista il secondo successo stagionale in Coppa del… - sportface2016 : #Snowboardcross, Michela #Moioli profeta in patria: la bergamasca vince a #Cortina davanti a Trespeuch -