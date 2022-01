Slide-door il magico e costoso varco virtuale giace nel dimenticatoio

(Di sabato 29 gennaio 2022) di Monica De Santis “, il mondo ha bisogno di una porta”, è questo il titolo con il quale è stata inaugurata lo scorso 21 dicembre, la portache avrebbe dovuto collegare di continuo, attraverso iniziative, eventi, magari ricongiungimenti familiari, Salerno con il Museo dell’Immigrazione di Ellis Island.?Una porta costata ben 70mila euro alla Scabec che ha sposato l’iniziativa, messa in atto in collaborazione con “Ellis and Statue of Liberty Island Foundation” e per la quale è stato offerto il patrocinio della Regione Campania e del Comune di?Salerno, che ha inoltre fornito e sta provvedendo ancora oggi e lo farà verosimilmente fino al prossimo 22 giugno al servizio di sorveglianza della “” che si trova nel quadriportico della Cattedrale. Servizio di sorveglianza che è stato ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Slide door

Cronache Salerno

1) Bussando alla porta di Dio (Knockin' on heaven's) 2) I tempi stanno cambiando (The times ... arrangiamenti, cori Paki Canzi: pianoforte, organo hammond (già dei Nuovi Angeli) Slep:guitar ...Accompagnato da una batteria che scandisce, e da unache punge. Poi esplode la voce più ... "Well, somebody knocking on myWell, somebody knocking on myWell, I'm so worried, don't know ...In zijn biografie uit 2021 van Wim Jansen, Meesterbrein, stelt journalist Yoeri van den Busken een onvermijdelijke vraag aan de hoofdpersoon die ...Justitie eist drie jaar cel voor Amsterdammer Denzel M. (24) uit Nieuw-West, voor het bezit van een revolver, twee straatroven in de binnenstad, ...