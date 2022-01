Quirinale, Renato Brunetta soddisfatto: "Mattarella al Colle e Draghi al governo sono i migliori garanti" (Di sabato 29 gennaio 2022) Renato Brunetta rompe il silenzio sul voto per il Quirinale, che in queste ore sembra andare verso una rielezione di Sergio Mattarella. "Stabilità e credibilità: ho sostenuto da sempre la necessità di tutelare questi due valori sopra tutti, per il bene del Paese - sono le parole del ministro per la Pubblica amministrazione su Instagram -. I migliori garanti della stabilità e della credibilità dell'Italia sono Sergio Mattarella alla presidenza della Repubblica e Mario Draghi alla guida del governo. Oggi i grandi elettori faranno la scelta giusta". Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 29 gennaio 2022)rompe il silenzio sul voto per il, che in queste ore sembra andare verso una rielezione di Sergio. "Stabilità e credibilità: ho sostenuto da sempre la necessità di tutelare questi due valori sopra tutti, per il bene del Paese -le parole del ministro per la Pubblica amministrazione su Instagram -. Idella stabilità e della credibilità dell'ItaliaSergioalla presidenza della Repubblica e Marioalla guida del. Oggi i grandi elettori faranno la scelta giusta".

Advertising

erica_ruggieri : #maratonamentana che mostra un video recap della corsa al quirinale con le hit di gianni morandi, renato zero e ori… - mariavenera2 : RT @S_Giacomoni: #Quirinale. Momenti di riflessione e scambio di vedute con Renato #Brunetta, Ministro della Pubblica Amministrazione, ed e… - renato_psilo : RT @Zziagenio78: 'NON VOGLIO LA BELLONI PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, HA TUTTI I MIEI DATI!1!1!1'. In effetti i tuoi dati per ora ce li avev… - adaalighi : RT @ilvocio: Quirinale, Salvini: 'Serve un nome che possa rappresentare l'Italia'. Be', considerando che grazie alla destra siamo alle comi… - costantinosqueo : Continuerei a scrivere 'Renato Zaccarelli' #28gennaio #Quirinale -