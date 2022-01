Quirinale | il no a rielezione ma Mattarella non si sottrae a responsabilità per bene Paese** 2

(Di sabato 29 gennaio 2022) (Adnkronos) - Il 19 maggio invece la confessione ad una scolaresca romana: "L'attività" del Presidente della Repubblica "è impegnativa, ma tra 8 mesi il mio incarico termina, io sono vecchio, tra qualche mese potrò riposarmi". Mentre il giorno prima, intervenendo all'Università di Brescia, aveva accennato incidentalmente agli "ultimi mesi della mia Presidenza". Ancora un richiamo ad un suo predecessore, Giovanni Leone, ricordato al Quirinale l'11 novembre, e anche in questo caso ad un messaggio inviato al Parlamento, nel quale veniva riproposta "la sollecitazione (già sottolineata dal Presidente Segni), di introdurre la non rieleggibilità del Presidente della Repubblica, con la conseguente eliminazione del semestre bianco". Se dieci giorni dopo, in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università 'La Sapienza'',parlò di "poche settimane ...

Palazzo_Chigi : Presidente Draghi: 'La rielezione di Sergio #Mattarella alla Presidenza della Repubblica è una splendida notizia pe… - pietroraffa : Mi metto sempre nei panni di un elettore grillino che ha visto i propri leader passare dalla richiesta di impeachme… - eucopresident : Congratulazioni a Sergio Mattarella per la sua rielezione a Presidente della Repubblica ???? Credo fermamente che l'… - Chinasky65 : RT @pietroraffa: Mi metto sempre nei panni di un elettore grillino che ha visto i propri leader passare dalla richiesta di impeachment per… - MarioIAguilar : RT @oss_romano: #29gennaio Nel telegramma al Presidente della Repubblica, #PapaFrancesco parla dello "spirito di generosa disponibilità" co…

La rielezione di Sergio Mattarella è ormai ufficiale e i social... Mattarella debba lasciare la casa appena presa ai Parioli e scelta per la sua "vita dopo il Quirinale". Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio lasciando Montecitorio dopo la rielezione di Sergio Mattarella al Quirinale. In primis con Matteo Salvini che, nonostante l'apertura a un Mattarella bis, ha accusato gli alleati di aver bocciato tutte le proposte della Lega per il Quirinale. I capigruppo della maggioranza dopo il colloquio al Quirinale: "E' andato tutto bene". Terminato lo spoglio, il presidente uscente ottiene 387 voti. Draghi: Mattarella resti per il bene del Paese.