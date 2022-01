Ospina, che papera: gol sul suo palo e il Perù vince in Colombia (Di sabato 29 gennaio 2022) Nella gara della 15ª giornata delle qualificazioni sudamericane ai Mondiali 2022, il Perù supera la Colombia in trasferta per 1 - 0. Decide il gol di Flores all'85', con la collaborazione del portiere ... Leggi su video.gazzetta (Di sabato 29 gennaio 2022) Nella gara della 15ª giornata delle qualificazioni sudamericane ai Mondiali 2022, ilsupera lain trasferta per 1 - 0. Decide il gol di Flores all'85', con la collaborazione del portiere ...

Advertising

paranzafritta : @juperikizi A inizio anno era Meret, si è infortunato e Ospina ha fatto delle partite buone prendendosi (giustament… - paranzafritta : @cavmar2000 È una battuta voluta visto che per il Napoli Twitter Meret ha sempre tutte le colpe e invece Ospina è il Goat - armasamma : @cn1926it Andate a guardare il gol che ha preso... #Ospina #Colombia - mirkotwitta : Mi sa che stasera David Ospina ha subito il gol più doloroso e sportivamente drammatico della sua carriera...assurdo! - emmeesse28 : @GiGiglio99 In realtà secondo me è Ospina, ma prima che Interisti si è antimilanisti quindi mi va bene chiunque tranne maignan -