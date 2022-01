“Ma cosa ci fate vedere?”. GF Vip, clamoroso errore della regia: tentano di rimediare ma è tardi (Di sabato 29 gennaio 2022) Incredibile quanto successo nelle scorse ore al ‘GF Vip’. La regia del programma si è resa protagonista di un clamoroso errore e da casa tutti se ne sono accorti. Come succede spesso, le immagini della gaffe degli autori hanno immediatamente fatto il giro della rete e sono partiti commenti ironici e provocatori da parte degli utenti. Si è trattato di una disattenzione e poi subito sono corsi ai ripari, risolvendo il problema, ma ormai quelle immagini erano state viste e sono diventate virali. Intanto, il ‘GF Vip’ si appresta a dover fare i conti con delle novità che non piacciono al pubblico. Il reality non terrà compagnia ai telespettatori il 4 febbraio perché ci sarà la quarta serata di Sanremo 2022, condotta da Amadeus. E anche l’11 febbraio non vedremo Signorini e i concorrenti. Inizierà infatti ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 29 gennaio 2022) Incredibile quanto successo nelle scorse ore al ‘GF Vip’. Ladel programma si è resa protagonista di une da casa tutti se ne sono accorti. Come succede spesso, le immaginigaffe degli autori hanno immediatamente fatto il girorete e sono partiti commenti ironici e provocatori da parte degli utenti. Si è trattato di una disattenzione e poi subito sono corsi ai ripari, risolvendo il problema, ma ormai quelle immagini erano state viste e sono diventate virali. Intanto, il ‘GF Vip’ si appresta a dover fare i conti con delle novità che non piacciono al pubblico. Il reality non terrà compagnia ai telespettatori il 4 febbraio perché ci sarà la quarta serata di Sanremo 2022, condotta da Amadeus. E anche l’11 febbraio non vedremo Signorini e i concorrenti. Inizierà infatti ...

Advertising

Davide : Ho taciuto, ma ho ancora due domande angustianti a cui non so rispondere: cosa vi porta a giocare a cowboy e indian… - Hernandzismo19 : @AbjLupo @elenagalluz Non è possibile infatti, non sono scuole medie. Vi fate imboccare qualsiasi cosa - Freehugsforidol : RT @pazzeska6: Allora volete fare la pizza con l’ananas? Vi sentite moderni cosi? Ok, fate come volete, ma non passi il messaggio che sia… - BiancoAzzurro_ : RT @ocus_pocus_: a casa mia 'inviata a sanremo' vuol dire una cosa sola se poi voi avete bisogno di minimizzare la cosa perché state a rosi… - EsaLamorte : RT @andreasso1951: Di Una cosa sono fermamente convinto,FATE CAGARE?????????????? -