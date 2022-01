(Di sabato 29 gennaio 2022) In queste settimane milioni di italiani hanno potuto conoscere la storia di, laessuale più anziana d’Italia. Una storia purtroppo legata al nazismo, perché la– all’epoca ragazzo – ha vissuto un anno nel campo di concentramento di. «Quando mi mandarono a fare soldato, dissi subito: “Maomosessuale!”. Non mi credettero: «Vai, vai, dicono tutti così!”», ha raccontatonel suo documentario. «Speravo che ci bombardassero, per mettere fine a tutto. Ci hanno denudati, pelati e disinfettati con la creolina. L’inferno di Dante in confronto è una passeggiata». Intervistata da Open per la promozione del documentario, C’è Un Soffio Di Vita Soltanto,ha così ricordato ...

Open_gol : Il coming out, l’orrore del campo di concentramento, l’operazione per cambiare sesso, la prostituzione: nella Giorn… - StraNotizie : Lucy Salani, la donna trans sopravvissuta a Dachau: «Ho 97 anni ma sono morta allora» - mareblea58 : RT @abonitolle: io sto piangendo ad ascoltare la storia di lucy salani, donna trans di 98 anni, rinchiusa nei campi di concentramento perch… - BITCHYFit : Lucy Salani, la donna trans sopravvissuta a Dachau: «Ho 97 anni ma sono morta allora» - leoncina__ : RT @radio_zek: Lucy Salani, la donna trans più anziana d’Italia, sopravvissuta a Dachau: «Ho 97 anni ma sono morta allora» #GiornatadellaM… -

Durante l'ultima puntata del suo programma, "Che Succ3de", in onda su Rai3, la conduttrice ha parlato della storia di, la donna transessuale di 98 anni sopravvissuta ai campi di ...'Non so come ho fatto a salvarmi'. Ancora oggi, l'inferno del nazismo ancora davanti agli occhi e lo shock dei campi di sterminio nel cuore,non sa come è risalita dall'abisso. Ecco la sua storia di sopravvissuta all'Olocausto. La biografia di, transessuale più anziana d'Italia, racconta di un percorso fatto di ...ROMA. Rinchiusa nel campo di concentramento di Dachau da novembre del '44 al marzo del '45. Lucy Salani adesso ha 98 anni: una transessuale sopravvissuta ai campi di sterminio che ha raccontato la sua ...Grande momento di commozione per Geppi Cucciari: durante la conduzione di Che Succ3de nel Giorno della Memoria, il 27 gennaio 2022, non è riuscita a trattenere le lacrime ascoltando la storia di Lucy ...