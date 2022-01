LIVE Sci alpino, Discesa Garmisch 2022 in DIRETTA: Corinne Suter torna a ruggire, Nadia Delago manca il podio per un’incollatura (Di sabato 29 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.12 Corinne Suter vince di prepotenza la Discesa libera di Garmisch issandosi in seconda posizione nella classifica di specialità a 69 lunghezze da Sofia Goggia. Piazza d’onore per l’altra elvetica Jasmine Flury (+0’’51), terza l’austriaca Cornelia Huetter (+0”78) mentre Nadia Delago è quinta a soli 7 centesimi dal podio. Grazie per aver seguito la gara in nostra compagnia, vi diamo appuntamento a domani per il superG (partenza alle 11.30). Buon proseguimento di giornata dalla redazione di OA Sport! 13.10 Cambia poco nella generale: 1. Mikaela Shiffrin (USA) 1026 2. Petra Vlhova (Slovacchia) 10093. Sofia Goggia (Italia) 769 4. Sara Hector (Svezia) 6825. Federica Brignone (Italia) 672 6. ... Leggi su oasport (Di sabato 29 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.12vince di prepotenza lalibera diissandosi in seconda posizione nella classifica di specialità a 69 lunghezze da Sofia Goggia. Piazza d’onore per l’altra elvetica Jasmine Flury (+0’’51), terza l’austriaca Cornelia Huetter (+0”78) mentreè quinta a soli 7 centesimi dal. Grazie per aver seguito la gara in nostra compagnia, vi diamo appuntamento a domani per il superG (partenza alle 11.30). Buon proseguimento di giornata dalla redazione di OA Sport! 13.10 Cambia poco nella generale: 1. Mikaela Shiffrin (USA) 1026 2. Petra Vlhova (Slovacchia) 10093. Sofia Goggia (Italia) 769 4. Sara Hector (Svezia) 6825. Federica Brignone (Italia) 672 6. ...

