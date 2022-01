LIVE Sci alpino, Discesa Garmisch 2022 in DIRETTA: comanda Huetter davanti a Nadia Delago, gara sul filo dei centesimi (Di sabato 29 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.52 Stephanie Venier non brilla: ottava a +1”17. 11.51 Weidle mette il turbo nel finale e scippa la terza posizione a Nadia Delago. +0”82 il suo ritardo. 11.50 Sciata poco convinta della teutonica, svantaggio che cresce a +1”00. 11.49 Partita la padrona di casa Kira Weidle! Paga già mezzo secondo al primo intertempo! 11.48 Linee troppo abbondanti in basso, Reisinger è quarta a +0”92. 11.47 Tre decimi di ritardo al terzo rilevamento per l’austriaca Elisabeth Reisinger. 11.46 Suter vola negli ultimi metri guadagnando mezzo secondo! Prima piazza e -0”78 di margine su Huetter. Nadia Delago, terza, paga +0”85. 11.45 Parte forte l’elvetica Corinne Suter, è in vantaggio di 0”28 dopo un minuto abbondante di ... Leggi su oasport (Di sabato 29 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.52 Stephanie Venier non brilla: ottava a +1”17. 11.51 Weidle mette il turbo nel finale e scippa la terza posizione a. +0”82 il suo ritardo. 11.50 Sciata poco convinta della teutonica, svantaggio che cresce a +1”00. 11.49 Partita la padrona di casa Kira Weidle! Paga già mezzo secondo al primo intertempo! 11.48 Linee troppo abbondanti in basso, Reisinger è quarta a +0”92. 11.47 Tre decimi di ritardo al terzo rilevamento per l’austriaca Elisabeth Reisinger. 11.46 Suter vola negli ultimi metri guadagnando mezzo secondo! Prima piazza e -0”78 di margine su, terza, paga +0”85. 11.45 Parte forte l’elvetica Corinne Suter, è in vantaggio di 0”28 dopo un minuto abbondante di ...

