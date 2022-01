La giornata nera di Elisabetta delusa dal "tradimento" (Di sabato 29 gennaio 2022) Casellati tra tanti dubbi e l’orgoglio di presiedere lo spoglio. Poi la doccia gelata: a non rispettare i patti sono stati gli amici Leggi su ilgiornale (Di sabato 29 gennaio 2022) Casellati tra tanti dubbi e l’orgoglio di presiedere lo spoglio. Poi la doccia gelata: a non rispettare i patti sono stati gli amici

Advertising

Pontifex_it : Oggi si celebra la Giornata della memoria delle vittime dell’Olocausto. È necessario favorire nelle nuove generazio… - RobertoGraziott : RT @Pontifex_it: Oggi si celebra la Giornata della memoria delle vittime dell’Olocausto. È necessario favorire nelle nuove generazioni la c… - infoitinterno : Covid, giornata nera in Calabria: 18 morti e 1508 nuovi casi: 3 vittime nel Vibonese - Vinc_890 : RT @Pontifex_it: Oggi si celebra la Giornata della memoria delle vittime dell’Olocausto. È necessario favorire nelle nuove generazioni la c… - Christi38070255 : tanto lo so, questa gioia non durerà molto perchè lui dirà una minchiata e lei ne risentirà e domani sarà una giorn… -