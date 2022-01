Instagram, una nuova truffa mette a rischio gli account. Ecco come funziona e come evitarla (Di sabato 29 gennaio 2022) Ancora una truffa online, l’ennesima. Questa volta, però, è Instagram il campo in cui i criminali informatici tentano di rubare dati personali. come riportato dal Corriere della Sera che cita i ricercatori di SecureWorks, il raggiro in questione prende il nome di gram-hacking. Innanzitutto arriva una mail realizzata ad hoc e che sembra provenire proprio da Instagram. Il messaggio in sostanza ci avverte che una foto pubblicata ha violato il copyright e l’account sarà conseguentemente disattivato. Tuttavia, compilando un modulo la questione potrà essere risolta velocemente. Niente di più falso. Il link fornito è, evidentemente, fasullo. Porta infatti ad una pagina molto simile a quella di Instagram, dove ci viene chiesto di inserire la password per accedere. Così i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 29 gennaio 2022) Ancora unaonline, l’ennesima. Questa volta, però, èil campo in cui i criminali informatici tentano di rubare dati personali.riportato dal Corriere della Sera che cita i ricercatori di SecureWorks, il raggiro in questione prende il nome di gram-hacking. Innanzitutto arriva una mail realizzata ad hoc e che sembra provenire proprio da. Il messaggio in sostanza ci avverte che una foto pubblicata ha violato il copyright e l’sarà conseguentemente disattivato. Tuttavia, compilando un modulo la questione potrà essere risolta velocemente. Niente di più falso. Il link fornito è, evidentemente, fasullo. Porta infatti ad una pagina molto simile a quella di, dove ci viene chiesto di inserire la password per accedere. Così i ...

