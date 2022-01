Diretta elezioni Quirinale | Mattarella bis | via allo scrutinio Il presidente ai capigruppo | «Avevo altri piani | ma se serve ci sono»

(Di sabato 29 gennaio 2022)della Repubblica in. C'è l'intesa per ilbis. E l'ottava votazione per l'elezione del Capo dello Stato iniziata alle 16.30...

fanpage : ?? Sergio #Mattarella ha detto sì: il Presidente della Repubblica uscente ha dato la sua disponibilità per un second… - Corriere : ?? Mattarella è disponibile - Corriere : Salvini: senza nome condiviso ci asteniamo. Letta: vari nomi, da Draghi a Mattarella. Settimo voto - yasodah : RT @MorosiSilvia: #Quirinale, e ora #Mattarella può fare il pieno di voti e superare persino #SandroPertini che nel 1978 ottenne 832 prefer… - Corriere : ?? ULTIM'ORA - Via allo spoglio decisivo -

Ultime Notizie dalla rete : Diretta elezioni

Renzi: 'Contento per l'Italia, ma pensiamo a elezionecapo dello Stato' "Sono molto ... ma gli chiediamo scusa' vedi anche Presidente della Repubblica, i meme più belli sulle. FOTO A ...... rilanciamo la raccolta di firme online la proposta di legge d'iniziativa popolare per l'elezionedel Capo dello Stato, che giace in Parlamento". E in vista dellepolitiche del 2023, ...19.15 siamo agli sgoccioli della prima chiama per i deputati. Si avvicina lo scrutinio. 18.45. Nella partita per l’elezione del Presidente “non ci sono vincitori o vinti: non ha vinto Conte o il M5s, ...Roma, 29 gennaio 2021 - Elezione presidente della Repubblica, nel sesto giorno di voto si trova l’intesa sul Mattarella bis. Mentre alle 16.30 è iniziata l’ottava votazione, ...