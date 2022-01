Covid oggi Fvg, 4.193 contagi e 14 morti: bollettino 29 gennaio (Di sabato 29 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono 4.193 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 29 gennaio 2022 in Friuli Venezia Giulia, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 14 morti nella Regione. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 8.966 tamponi molecolari e 21.410 test rapidi antigenici. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 42, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti scendono a 474. Da inizio pandemia i morti sono stati 4.472 in Friuli Venezia Giulia. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 29 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono 4.193 i nuovida Coronavirus, 292022 in Friuli Venezia Giulia, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Da ieri ci sono stati 14nella Regione. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 8.966 tamponi molecolari e 21.410 test rapidi antigenici. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 42, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti scendono a 474. Da inizio pandemia isono stati 4.472 in Friuli Venezia Giulia. L'articolo proviene da Italia Sera.

