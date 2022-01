Covid, come cambieranno i Green pass dal 1° febbraio: le novità in arrivo (Di sabato 29 gennaio 2022) Il governo starebbe per annunciare una proroga del certificato a tempo illimitato per chi ha fatto il booster. Chi, invece, ha completato solo il cosiddetto ciclo primario deve affrettarsi a fare la terza dose. Il rischio è quello di trovarsi privi del pass e non poter più svolgere svariate attività Leggi su tg24.sky (Di sabato 29 gennaio 2022) Il governo starebbe per annunciare una proroga del certificato a tempo illimitato per chi ha fatto il booster. Chi, invece, ha completato solo il cosiddetto ciclo primario deve affrettarsi a fare la terza dose. Il rischio è quello di trovarsi privi dele non poter più svolgere svariate attività

