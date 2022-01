Cloud nazionale, via alla gara: offerte entro il 16 marzo (Di sabato 29 gennaio 2022) È stato pubblicato il bando per la realizzazione del Cloud nazionale. La proposta messa a gara, a livello europeo, si legge in una nota, prevede l’investimento di 723 milioni di euro. La scadenza per presentare le offerte sono le ore 16 del 16 marzo. È quanto riporta l’agenzia di stampa Ansa. LEGGI ANCHE –> Nessuna sorpresa, il progetto del Clouditaliano della PA è quello di TIM A tirare le fila della gara è Difesa Servizi S.p.A., società in house del ministero della Difesa, in qualità di centrale di committenza. La gara europea, bandita con la vigilanza collaborativa dell’Autorità nazionale Anticorruzione (Anac), prevede l’affidamento della realizzazione e della gestione di “un’infrastruttura ad alta affidabilità, localizzata sul ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 29 gennaio 2022) È stato pubblicato il bando per la realizzazione del. La proposta messa a, a livello europeo, si legge in una nota, prevede l’investimento di 723 milioni di euro. La scadenza per presentare lesono le ore 16 del 16. È quanto riporta l’agenzia di stampa Ansa. LEGGI ANCHE –> Nessuna sorpresa, il progetto delitaliano della PA è quello di TIM A tirare le fila dellaè Difesa Servizi S.p.A., società in house del ministero della Difesa, in qualità di centrale di committenza. Laeuropea, bandita con la vigilanza collaborativa dell’AutoritàAnticorruzione (Anac), prevede l’affidamento della realizzazione e della gestione di “un’infrastruttura ad alta affidabilità, localizzata sul ...

