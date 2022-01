AFFAIRES OUBLIÉES L’affaire Lydia Gouardo | cette fillette que tout le monde a regardé souffrir

Leggi su cityroma

(Di sabato 29 gennaio 2022) C’est en 1962 que débutetriste histoire. Alors que son mari, Raymond, purge une peine de cinq ans de prison pour vol à main armée, Jacquelinetombe enceinte d’un autre homme. Contree attente, Raymond accepte de reconnaître l’enfant. Une chance pour la petite, qui semble être tombée sur des parents aimants et responsables. Il n’en estefois rien. Vers l’âge de 2 ans,et ses aînés, Bruno et Nadia, sont abandonnés par leur mère et recueillis par la DDASS. Ils y passent plusieurs années, jusqu’à ce que leur père, Raymond, ne sorte de prison et ne vienne réclamer ses enfants, armé d’un fusil… Pendant son incarcération, Raymond a fait la rencontre d’une visiteuse, une certaine ...