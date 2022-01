Addio Lalla Ginepro | città in lacrime per la signora dei profumi che amava l' arte | il bello e le donne

(Di sabato 29 gennaio 2022) PESARO - Un'altra protagonista della Pesaro di ieri che si fa impalpabile cipria per disperdersi leggera nella brezza pungente dell'inverno. Se n'è andata, storica commerciante, socia ...

corriereadriatico.it

PESARO - Un'altra protagonista della Pesaro di ieri che si fa impalpabile cipria per disperdersi leggera nella brezza pungente dell'inverno. Se n'è andata Lalla Ginepro, storica commerciante, socia fondatrice del Soroptimist Club Pesaro e pittrice per passione. Avrebbe compiuto 90 anni alla fine del prossimo mese. Era nata il 29 febbraio del 1932 e ......