Uomini e Donne, corteggiatrice lascia il programma: ecco perché. La reazione del tronista (Di venerdì 28 gennaio 2022) Uomini e Donne: è di queste ore la notizia che un tronista dell’edizione in corso ha perso una corteggiatrice. Di chi stiamo parlando? Chi sono i due ragazzi? E perché lei ha deciso di andarsene? Lo ha spiegato. Uomini e Donne: l’ex fidanzato di Sophie Codegoni perde una spasimante Il tronista che deve rinunciare a una corteggiatrice, è proprio Matteo Ranieri. Dopo aver concentrato la sua attenzione su Federica Aversano e Denise Mingiano, sembra aver dimenticato la ragazza che l’aveva colpito inizialmente (e che a molti aveva ricordato la sua ex conosciuta a “Uomini e Donne“, l’attuale “gieffina vip” Sophie Codegoni). Stiamo parlando della bionda dai lunghi capelli Martina Viali, 19 anni. Cosa l’ha ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 28 gennaio 2022): è di queste ore la notizia che undell’edizione in corso ha perso una. Di chi stiamo parlando? Chi sono i due ragazzi? Elei ha deciso di andarsene? Lo ha spiegato.: l’ex fidanzato di Sophie Codegoni perde una spasimante Ilche deve rinunciare a una, è proprio Matteo Ranieri. Dopo aver concentrato la sua attenzione su Federica Aversano e Denise Mingiano, sembra aver dimenticato la ragazza che l’aveva colpito inizialmente (e che a molti aveva ricordato la sua ex conosciuta a ““, l’attuale “gieffina vip” Sophie Codegoni). Stiamo parlando della bionda dai lunghi capelli Martina Viali, 19 anni. Cosa l’ha ...

