Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 27 gennaio: primo bacio per Matteo (Di venerdì 28 gennaio 2022) A Uomini e Donne è tempo di nuove registrazioni e quella che c’è stata ieri, giovedì 27 gennaio 2022, è stata ricca di avvenimenti soprattutto per quanto riguarda il trono classico. Matteo Ranieri, infatti, ha baciato una delle corteggiatrici e ha avuto un grosso scontro con Armando Incarnato. Nel trono over, Ida Platano ha chiuso la conoscenza con Andrea ma ha cominciato quella con un nuovo cavaliere venuto apposta per conoscerla. Uomini e Donne, anche Nadia Marsala punta Giorgio Manetti Dopo Isabella Ricci, anche la nuova dama del trono over di Uomini e Donne ha messo gli occhi sull'ex di Gemma Uomini e Donne ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 28 gennaio 2022) Aè tempo di nuove registrazioni e quella che c’è stata ieri, giovedì 272022, è stata ricca di avvenimenti soprattutto per quanto riguarda il trono classico.Ranieri, infatti, ha baciato una delle corteggiatrici e ha avuto un grosso scontro con Armando Incarnato. Nel trono over, Ida Platano ha chiuso la conoscenza con Andrea ma ha cominciato quella con un nuovo cavaliere venuto apposta per conoscerla., anche Nadia Marsala punta Giorgio Manetti Dopo Isabella Ricci, anche la nuova dama del trono over diha messo gli occhi sull'ex di Gemma...

