Terribile incidente al GF Vip: perde due denti e chiede l'intervento del medico – VIDEO (Di venerdì 28 gennaio 2022) Un Terribile incidente al GF Vip, è accaduto in meno di 24 ore per ben due volte ed è stato richiesto l'intervento di un medico Manila Nazzaro sta avendo qualche problema con i suoi denti: ne ha persi due in meno di 24 ore. Mentre erano a cena la produzione ha chiamato la gieffina in L'articolo proviene da Inews24.it.

