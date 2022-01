Semplificazione regole, Andrea Costa: "Da settimana prossima superamento sistema a colori per le regioni" (Di venerdì 28 gennaio 2022) 'Abbiamo avviato un percorso con le regioni, si andrà verso il superamento del sistema a colori'. Così a ' Mattino Cinque News ' il sottosegretario alla Salute Andrea Costa affronta il tema della ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 28 gennaio 2022) 'Abbiamo avviato un percorso con le, si andrà verso ildel'. Così a ' Mattino Cinque News ' il sottosegretario alla Saluteaffronta il tema della ...

Advertising

CorriereCitta : Decreto semplificazione Covid, regole e novità in arrivo: ecco cosa cambia e quando entra in vigore - mattino5 : Arriva la semplificazione delle regole? 'Per quanto riguarda i vaccinati e i guariti dobbiamo garantire sempre la… - moneypuntoit : ?? Decreto semplificazione Covid: nuove regole in arrivo, cosa cambia ?? - Ciribini : @Giuseppednc Mi pare che lì ci si faccia forte del decoupling tra casi e ospedalizzazioni/decessi. Di là della GBD,… - GDS_it : Dati incoraggianti sui contagi da #Covid: verso il superamento del sistema dei colori delle regioni, semplificazion… -