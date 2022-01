Panchine contro la solitudine, l’iniziativa per invitare le persone a chiacchierare conoscendosi (Di venerdì 28 gennaio 2022) La panchina non è solo un elemento d’arredo urbano, è soprattutto un luogo d’incontro. La letteratura ci insegna come, seduti su una panchina, due estranei possano innamorarsi. Essa è anche il luogo della riflessione, nella scenografia di uno spettacolo teatrale, ad esempio, può diventare il posto in cui il personaggio prende una decisione importante. La panchina offre quindi ristoro fisico ma permette alla mente di continuare a viaggiare, tra i pensieri, le pagine di un buon libro o tra le note del nostro album preferito. Quando qualcuno ci si siede accanto, inevitabilmente qualcosa cambia, entriamo in relazione, condividiamo quello spazio. Gli effetti della pandemia sulle relazioni e la nascita delle Panchine contro la solitudine A seguito della pandemia e dei numerosi lockdown, è cambiato il nostro modo di ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 28 gennaio 2022) La panchina non è solo un elemento d’arredo urbano, è soprattutto un luogo d’in. La letteratura ci insegna come, seduti su una panchina, due estranei possano innamorarsi. Essa è anche il luogo della riflessione, nella scenografia di uno spettacolo teatrale, ad esempio, può diventare il posto in cui il personaggio prende una decisione importante. La panchina offre quindi ristoro fisico ma permette alla mente di continuare a viaggiare, tra i pensieri, le pagine di un buon libro o tra le note del nostro album preferito. Quando qualcuno ci si siede accanto, inevitabilmente qualcosa cambia, entriamo in relazione, condividiamo quello spazio. Gli effetti della pandemia sulle relazioni e la nascita dellelaA seguito della pandemia e dei numerosi lockdown, è cambiato il nostro modo di ...

gianlucacampagn : I colori rendono sopportabile il grigio della vita. A #GiulioRegeni la sua città #Fiumicello ha dedicato la panchin… - ilRomanistaweb : E contro il Genoa taglierà il traguardo delle 100 panchine in Serie A. Daje Mister! ? Partono in sei, anche Pelleg… - GiornaleLORA : Ignoti danneggiano due panchine sul Lungomare il Sindaco: denunciare azioni contro comunità difendere immagine e de… - TotoC87 : @errera_luca Premettendo che non vorrei nessuno dei 3, ma vado contro corrente e voto Lapadula, deve fare la panchi… - piena_di_tutto : Dopo la sconfitta per 1-2 contro lo Spezia, il Milan potrebbe perdere due partite interne di campionato di fila per… -